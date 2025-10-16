Conte torna a parlare: fissato l’orario della conferenza alla vigilia di Torino-Napoli

Oggi alle 22:20Notizie
di Francesco Carbone

Meno due a Torino-Napoli, match valido valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico azzurro Antonio Conte interverrà domani in conferenza stampa alle ore 15, nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno, per presentare il match e rispondere alle domande dei giornalisti. Come di consueto, su Tuttonapoli.net sarà disponibile la diretta testuale dell’incontro con la stampa.