Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, Salvatore Esposito replica a Biasin

Dopo la vittoria del brano di Da Vinci, alla discussione si è unito anche l’attore napoletano Salvatore Esposito.

Il giorno prima della finale del Festival di Sanremo, il giornalista interista Fabrizio Biasin, inviato di Libero, si era lasciato andare a dichiarazioni che hanno fatto discutere. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, aveva ammesso di temere una possibile vittoria di Sal Da Vinci, reduce dal grande successo della hit “Per sempre sì”. Biasin aveva sottolineato come durante l’esibizione del cantante “cantavano tutti all’Ariston”, segnale – a suo dire – di un entusiasmo popolare che poteva risultare decisivo, aggiungendo più volte di avere “tanta paura” di un suo trionfo. Durante la finale lo stesso Biasin ha pubblicato una foto del secondo classificato Sayf , scrivendo: "“Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare. Figli di nostra madre, vogliamo solo amare. E in questa avidità. E in questo dimostrare. Tu mi piaci tanto'. Bravo Sayf, ottima canzone, ottimo Sanremo".

Dopo la vittoria del brano di Da Vinci, alla discussione si è unito anche l’attore napoletano Salvatore Esposito, che ha risposto su X pubblicando una foto del cantante vincitore con l’emoticon del bacio. Biasin ha quindi replicato condividendo l’immagine di un suo articolo dal titolo eloquente – “Canzone furba, successo in radio e ai matrimoni, identità precisa: l’artista napoletano è osannato dal popolo, pazienza per gli snob…” – precisando che si trattava di un pezzo già scritto nei giorni precedenti e ricordando di aver pubblicato diversi contenuti a favore dell’artista. Il giornalista ha poi concluso con un messaggio polemico ma distensivo: “Non ho idea del perché sia così indispensabile diffondere tutto ‘sto veleno per niente, ma francamente ormai mi sono arreso. Abbraccio”.