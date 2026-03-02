Hojlund-Lukaku, Bergomi: "Possono giocare insieme? Non come tattica di principio"
Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Prima situazione: sono tutti e due mancini. Tutti e due amano partire dal centro-destra per venire dentro. Col Verona l'ha spostato un po' Hojlund, ci può giocare perché attacca la profondità, è veloce, è morbido. Ci puoi anche provare, ma non la userei come tattica di principio ma a partita in corso".
