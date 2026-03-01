Esultanza alla Sal Da Vinci, Simeone svela: "L'avevo detto a mia moglie"

Giovanni Simeone, uno dei due marcatori del Torino nel pomeriggio vincente dei granata per 2-0 contro la Lazio, ha festeggiato alla rete con la coreografia della canzone di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. L'ex attacante del Napoli ha spiegato la sua esultanza ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Ieri stavo guardando un po' Sanremo e scherzavo con mia moglie. È una bella canzone, se avessi fatto gol avrei esultato così. E l'ho fatto".

Nikola Vlasic, centrocampista granata al suo fianco intervenuto da bordo campo, ha invece aggiunto: "Sapevamo che loro difendono a 4, c'è tanto spazio per noi trequartisti tra le linee. Abbiamo lavorato, oggi fatta buona partita perché abbiamo avuto tante azioni per fare gol. Abbiamo difeso bene e siamo contenti".