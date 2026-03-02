Florenzi: "Con Conte in Nazionale era tutto un automatismo, potevo giocare a occhi chiusi"

"Potevo davvero giocare ad occhi chiusi e sapere dov'era Barzagli, dov'era Chiellini, dov'era Bonucci, dov'erano le due punte".

Nel corso 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex nazionale Alessandro Florenzi: "Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Ho vissuto il mister all'Europeo, giocavamo 3-5-2. L'unica cosa nella quale Conte potrebbe andare in difficoltà, è che in Nazionale giocava col doppio centravanti col piede invertito, Pellè e Zazza. Ogni tanto hanno giocato anche Pellè ed Eder. Lì potevamo entrare in campo ad occhi chiusi, ma io sapevo dove erano i giocatori.

Era tutto programmato. Potevo davvero giocare ad occhi chiusi e sapere dov'era Barzagli, dov'era Chiellini, dov'era Bonucci, dov'erano le due punte. Quando la palla arrivava alle due punti, c'era Giaccherini che si metteva dentro. Quindi era tutto un automatismo. Da lì dico che c'è bisogno di un allenatore che scelga i giovatori in modo che possono giocare come chiede lui".