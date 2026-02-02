Ultim'ora Infortunio Di Lorenzo, Repubblica: ha lasciato Villa Stuart sollevato, non dovrà operarsi

vedi letture

Buone notizie per il Napoli sul fronte infortuni. Il consulto effettuato a Villa Stuart ha confermato la prima diagnosi per Giovanni Di Lorenzo: distorsione di secondo grado al ginocchio, senza coinvolgimento del legamento crociato e senza necessità di intervento chirurgico. Il capitano ha lasciato la clinica rassicurato e da domani inizierà il percorso di terapie, con un rientro stimato in circa un mese e mezzo, dunque a metà marzo, a disposizione di Antonio Conte.

Intanto il club attende a breve l’arrivo di Allisson Santos: dopo visite mediche e firma, l’esterno proveniente dallo Sporting Lisbona si aggregherà al gruppo a Castel Volturno e potrebbe essere convocato già per la trasferta di sabato contro il Genoa. A scriverlo è l'edizione online de La Repubblica.