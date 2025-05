Prima pagina Corriere dello Sport: "Clamorosa voce: il Napoli tenta De Bruyne"

"Simonaco". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Champions, Inzaghi trova il PSG: appuntamento il 31 in Baviera. Inter, finale, da leggenda con Gigio e Kvara. Simone insegue Herrera e Mou: sei trofei dal 2021 e un saldo positivo di cento milioni. Muro Donnarumma: Arsenal ko (21).

In taglio più basso, ecco un altro titolo che invece parla di una suggestione di mercato: "Il Napoli tenta De Bruyne". Clamorosa voce dall'Inghilterra: il primo regalo da Champions per Conte può arrivare dalla Premier League. L'asso belga si svincola a giugno dal Manchester City e adesso c'è la fila. Anche il club di De Laurentiis sta provando il colpo a parametro zero