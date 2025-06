Capolavoro ADL, Napoli club più autosufficiente d'Italia: ha investito 1/50 di Juve e Milan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha pubblicato una sua inchiesta sulle proprietà di Serie A, in modo particolare sui soldi investiti dai proprietari dei 20 club della massima serie italiana nelle loro società. Complessivamente i soldi spesi sono circa 6 miliardi tra esborsi sostenuti tra acquisto delle quote, versamenti/prestiti e sponsorizzazioni con parti correlate. Al primo posto c'è il presidente della Roma Dan Friedkin che per adesso ha investito nella Roma 958 milioni di Euro.

Sul podio ci sono un il fondo americano RedBird proprietario del Milan che ha speso per i rossoneri circa 825 milioni e il gruppo Exor che detiene la maggioranza della Juventus. Essendo la famiglia Agnelli proprietaria del club torinese da oltre un secolo, il conteggio è stato fatto a partire dal 2001, l'anno della quotazione in borsa. Exor ha investito nei bianconeri circa 715 milioni.

Le società più autosufficienti invece sono il Napoli (solo 16 milioni investiti da De Laurentiis), l'Udinese (40), il Lecce (23), il Torino (72) e la Lazio (36).