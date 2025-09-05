Corriere dello Sport: "Made in Italy. Obiettivo Mondiale"

Prima pagina

di Fabio Tarantino

"Made in Italy": questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport. Obiettivo Mondiale per l'Italia: un successo della Nazionale per rendere omaggio a Giorgio Armani, campione di stile e di sport. Gattuso, si parte: "Battiamo l'Estonia". Alle 20.45 l'esordio del ct: "Non c'è tempo di emozionarsi". In avanti guida Kean.

Spazio anche a Juventus e Milan. Sui bianconeri titolo dedicato a Koopmeiners: "Missione Juve". Solo 61 minuti in 2 partite: un investimento da salvare. Riguardo ai rossoneri, invece, focus su Nkunku: "Devo capire il Milan". Dal ruolo agli schemi di Allegri: "Inserirsi subito è la priorità. Mi piace fare il trequartista, punto almeno a 15 gol".