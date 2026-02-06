Prima pagina

Tuttosport: "Juventus, furia Spalletti: ko con l'Atalanta"

Tuttosport: "Juventus, furia Spalletti: ko con l'Atalanta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Fabio Tarantino

"Juventus, furia Spalletti: ko con l'Atalanta" si legge su Tuttosport oggi in edicola. Focus sulla sconfitta dei bianconeri contro l'Atalanta che conquista la semifinale di Coppa Italia. 

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo: "Baroni, l'allenatore perfetto per Cairo". Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'obiettivo dichiarato di questo Toro è fare più punti della passata stagione... Ne mancano 19. Ansia Adams per Firenze, Simeone spera. Nervosismo Zapata.