Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli si fida di Conte, avanti col 3-5-2"

"Tudor reset". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. La nuova Juventus è pronta a prendere il largo. La formazione bianconera, che in settimana ha esonerato Thiago Motta ingaggiando l'ex difensore croato, affronterà questa sera, calcio d'inizio alle ore 18, il Genoa di Patrick Vieira con l'obiettivo di risalire la classifica e dare la caccia alla zona Champions League. "Napoli si fida di Conte", il box in taglio basso con la conferma del 3-5-2 con Raspadori-Lukaku e Anguissa che torna titolare.