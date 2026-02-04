Prima pagina Tuttosport: “Yildiz 2030. Juve, è l’ora! Accordo raggiunto, annuncio imminente”

La Juventus e Kenan Yildiz sono sempre più vicini al rinnovo di contratto. A confermarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che apre la prima pagina con un titolo eloquente: “Yildiz 2030. Juve, è l’ora! Accordo raggiunto, annuncio imminente”. Il talento turco dovrebbe incassare poco più di 6 milioni di euro come bonus alla firma, con un ingaggio destinato a stabilizzarsi intorno ai 6 milioni a stagione, tra i più elevati dell’organico bianconero.