Il Mattino: “Euro 2032, sì al restyling del Maradona”

Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

Napoli entra ufficialmente nel novero delle città candidate a ospitare le partite di Euro 2032 Italia-Turchia. L’annuncio è arrivato attraverso le parole del sindaco Gaetano Manfredi, che nelle scorse ore ha confermato un prossimo incontro con i delegati della UEFA per formalizzare la candidatura.

Il tema trova ampio spazio anche sulla prima pagina de Il Mattino, che titola: “Euro 2032, sì al restyling del Maradona”. Napoli punta a ospitare le semifinali, con un ruolo decisivo affidato agli interventi di riqualificazione previsti per il terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona.