Cremonese, Bisoli ripensa al 3-5-2 per svoltare: l'azzurro Gaetano ago della bilancia

La Cremonese per rimettersi in corsa dopo un avvio negativo e al di sotto delle aspettative potrebbe abbandonare – come ha fatto intendere il tecnico Bisoli oggi – il 4-3-1-2 di questo avvio di stagione e tornare al 3-5-2. Fra i pali ovviamente ci sarebbe la conferma di Alfonso, mentre la difesa potrebbe vedere l’accentramento di Bianchetti al fianco di Torrenova e Ravanelli con Crescenzi che traslocherebbe sull’out sinistro di centrocampo. Dall’altra parte invece ci sarà Zortea. A centrocampo quasi certi del posto sono Valzania e Gustafson con uno fra Valzania, Deli e Gaetano a giocarsi il terzo posto. Mentre davanti non cambierebbe nulla visto che già oggi si gioca con le due punte.

Sarà Gianluca Gaetano l'uomo che può rappresentare il valore aggiunto, l'ago della bilancia, in questa svolta. L'ex Napoli infatti è il giocatore che ha maggiore propensione offensiva fra i centrocampisti a disposizione del tecnico grigiorosso che con lui in campo potrebbe cambiare modulo in corso passando al 3-4-1-2.