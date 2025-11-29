Prima pagina Cronache di Napoli: "Conte verso la conferma di Neres, Hojlund e Lang"

"Conte verso la conferma di Neres, Hojlund e Lang" è il titolo che campeggia sulla prima pagina di Cronache di Napoli e che anticipa le possibili scelte di Antonio Conte per la delicata sfida contro la Roma all’Olimpico. Il tecnico sembra intenzionato a insistere sul tridente pesante, quello che nelle sue idee dovrebbe garantire profondità, qualità negli ultimi trenta metri e capacità di tenere costantemente sotto pressione la retroguardia avversaria.

Accanto ai tre tenori offensivi ci sarà con ogni probabilità anche il suo pupillo Scott McTominay, giocatore di riferimento per equilibrio, personalità e continuità nei momenti chiave delle partite. Conte conta proprio sulla sua leadership, oltre che sulla capacità di inserirsi e spezzare gli equilibri, per provare a marciare sull’Olimpico e dare un segnale forte alla corsa in campionato.