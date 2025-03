Da Firenze allentano la pressione: "Palladino ha un vantaggio a Napoli"

"A Napoli senza la responsabilità di fare la partita, sulla carta un vantaggio". E' questo il titolo dell'editoriale di Tommaso Loreto sulle pagine di FirenzeViola.it: "Come dopo una caduta, tanto vale tornare subito in sella. Oggi al Maradona la Fiorentina affronta - sulla carta - la prima di quattro sfide dall’alto coefficiente di difficoltà, forse la più complicata contando una classifica che vede il Napoli la principale pretendente al titolo, staccata di un solo punto dalla capolista Inter. Un ciclo di gare contro le cosiddette big che misureranno la resilienza dei viola, inevitabilmente in calo negli ultimi due mesi non solo in termini di risultati ma anche di gioco.

[...] In fondo uno dei ritornelli di questa stagione senza vie di mezzo è quello relativo a una squadra, quella viola, più a suo agio nel dover attendere gli avversari piuttosto che nel fare la partita e non ci sarebbe da stupirsi se oggi fosse soprattutto il Napoli a voler avere l’iniziativa. Mentre Conte chiede ai suoi di non perdere terreno sull’Inter ieri sera vittoriosa sul Monza, Palladino non può che aggrapparsi alla voglia di rivalsa dei suoi calciatori, sia per quanto avvenuto in Grecia sia per come andò la gara contro i partenopei nel girone d’andata. In quella circostanza il tecnico varò un 3-5-2 inaspettato che non portò grandi risultati (finì 3-0 per la formazione di Conte) ma nell’arco dei 90 minuti qualcosa di buono si vide".