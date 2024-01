Da Salerno surreali: “A Napoli ossessionati da noi! Cori contro e festa per un 2-1 irregolare”

A Salerno è sempre molto sentito il derby contro il Napoli. Perderlo, soprattutto come accaduto ieri, brucia parecchio.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A Salerno è sempre molto sentito il derby contro il Napoli. Perderlo, soprattutto come accaduto ieri, brucia parecchio. E a Salerno hanno una visione tutta loro. Questo è quanto scrive Tuttosalernitana.com: "Che a Napoli vivano in modo quasi ossessivo la rivalità con Salerno è risaputo da tempo, chi afferma il contrario mente sapendo di mentire. Altro che ponti, gemellaggi e amicizie: esultare in quel modo per una vittoria immeritata ottenuta al 96' grazie all'arbitro contro una Salernitana senza 7 titolari certifica che la partita fosse particolarmente sentita. Lo testimoniano anche i cori di scherno contro l'avversario, rivolti a un settore ospiti...vuoto.

Questione di mentalità e di stile, verrebbe da dire. All'andata, pur con 200 "salernitani" nel settore ospiti bardati d'azzurro, non ci fu nessun coro contro "perchè il derby non è tale se difronte non c'è il rivale". Ieri, invece, nessuna spinta alla squadra di casa, ma l'immancabile "serie B, serie B" o "chi non salta è di Salerno" subito dopo la rocambolesca, fortunosa e irregolare rete del 2-1. Per la serie "meno male che non ci pensano proprio".