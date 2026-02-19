Dalla difesa al dubbio McTominay: ultime di formazione verso l'Atalanta
(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Schemi, studio dell'avversario, ma quest'anno per il Napoli tutto parte dall'infermeria per l'avvicinamento e le decisioni sulla prossima partita. Lo stesso accade verso il match di domenica contro l'Atalanta. Conte ha provato diverse soluzioni, partendo da una certezza e da un dubbio. A Bergamo inizia infatti la lunga assenza di Rrhamani e quindi gioca da titolare Juan Jesus, in una difesa che resta a tre con Buongiorno e Beukema.
A centrocampo, invece, resta forte il dubbio su McTominay, in lotta con l'infiammazione al gluteo che è aumentata. Lo scozzese ha avuto il problema per alcuni mesi ma è riuscito a gestirlo in un Napoli con gli uomini contati e ha giocato da protagonista 26 partite di fila. Ora però il muscolo è provato lasciando in bilico la sua possibilità di tornare in campo a Bergamo, con il rischio di un possibile peggioramento del dolore. (ANSA).
Serie A Enilive 2025-2026

Atalanta
Napoli
