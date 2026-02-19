Emergenza a centrocampo quasi finita? Sky dà le ultime su Anguissa e De Bruyne

Emergenza a centrocampo quasi finita? Sky dà le ultime su Anguissa e De BruyneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:20Notizie
di Pierpaolo Matrone

La preparazione del Napoli in vista della trasferta contro l’Atalanta resta segnata dall’emergenza. Scott McTominay è ancora fortemente in dubbio: l’infiammazione al gluteo persiste, nonostante l’assenza di lesioni, e lo scozzese continuerà con un lavoro personalizzato fino all’ultimo.

Arrivano invece segnali incoraggianti per André-Frank Zambo Anguissa, sempre più vicino al rientro, mentre nei prossimi giorni è atteso a Napoli anche Kevin De Bruyne, che punta a tornare disponibile in primavera dopo il percorso di recupero. A riportarlo è Sky Sport.