Atalanta, allenamento in vista del Napoli: solo due assenti per Palladino
di Pierpaolo Matrone

Archiviato il brutto passo falso ai playoff di Champions League, dove l'Atalanta è uscita dal Signal Iduna Park con un pesante ko per 2-0 in favore del Borussia Dortmund, la squadra di Raffaele Palladino si è ritrovata questa mattina a Zingonia per la consueta seduta di allenamento in vista del ritorno in campo per il campionato.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, tutto il gruppo era a disposizione del tecnico napoletano, eccezion fatta per Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che hanno svolto le terapie utili per rientrare dai rispettivi infortuni. Per il 26esimo turno di Serie A, i nerazzurri sono attesi dalla delicata sfida contro il Napoli, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo.