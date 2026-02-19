Mondiale per Club a 48 squadre: apertura UEFA alla proposta FIFA per il 2029

Si registrano segnali di disgelo ai vertici del calcio mondiale. Secondo quanto riportato da The Guardian, la UEFA sarebbe pronta a sostenere la proposta della FIFA di ampliare il Mondiale per Club a 48 squadre a partire dall’edizione del 2029. Un cambio di rotta che riflette il miglioramento dei rapporti tra Aleksander Ceferin e Gianni Infantino. In passato l’UEFA si era opposta all’allargamento per il timore di indebolire la Champions League. Oggi, però, l’apertura arriverebbe in cambio di una garanzia chiave: il torneo non dovrà avere cadenza biennale. Proprio questa ipotesi, sostenuta in passato dal Real Madrid, era stata bocciata dalle leghe europee.

Non a caso, il club spagnolo ha recentemente chiuso il lungo contenzioso con l’UEFA ritirandosi dal progetto Superlega, riallineandosi all’establishment guidato da Infantino, Ceferin e Nasser Al-Khelaïfi, numero uno del Paris Saint-Germain e dell’EFC. L’espansione risponderebbe anche all’esigenza di coinvolgere più big europee, dopo le mancate qualificazioni di Barcellona, Liverpool e Manchester United. Restano però nodi aperti, tra cui il contenzioso con le European Leagues davanti alla Commissione europea sul calendario internazionale. Se confermata, l’espansione porterebbe i club UEFA da 12 a 16 partecipanti. Per la sede del torneo, Spagna e Marocco restano le principali candidate per l’estate 2029.