Dazn presenta il palinsesto per il mondiale per club: ospiti e nuovi show

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Dazn ha reso noto il palinsesto di copertura del Mondiale per Club 2025 della Fifa. La manifestazione prenderà il via negli Usa tra 10 giorni, il 14 giugno, e sarà trasmesso a livello globale, anche in modalità gratuita, da Dazn. In campo i 32 migliori club mondiali, tra cui anche Inter e Juventus, che si affronteranno nelle 11 città ospitanti. Il Mondiale per Club con le sue 63 partite sarà visibile a livello mondiale solo su Dazn, gratuitamente e in quasi 20 lingue. In Italia ogni partita sarà commentata in italiano dalla Dazn Squad, a partire dal match inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly. Grazie alla trasmissione gratuita in tutto il mondo, Dazn vuole garantire l'accesso ai tifosi di calcio globali. Diletta Leotta condurrà Club Word Cup Show con Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin: la trasmissione coprirà i prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle italiane. Alessio De Giuseppe e Tommaso Turci seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Inter e Juventus.

Per la fase a gironi sono tre gli appuntamenti con il nuovo show: Inter contro Urawa in programma il 21/06 alle ore 21:00 (ora italiana), che vedrà in telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni; Juventus contro Wydad del 22/06 alle ore 18:00 (ora italiana), con Ricky Buscaglia alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico; infine, Juventus contro Man City il 26/06 alle ore 21:00 (ora italiana), con la cronaa di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. Nella fase a gironi, tutta la squadra dei telecronisti di Dazn si alternerà guidata da Pierluigi Pardo impegnato nella cronaca di Psg-Atletico Madrid, Boca-Benfica e Monterrey- Inter. Le giornate della fase a gironi inizieranno con un appuntamento al mattino in diretta alle 10:00 con Gollywood : alla conduzione Marco Russo con Federica Zille e Barbara Cirillo. L'app di Dazn avrà in palinsesto "Icons", che presenta le squadre protagoniste del torneo, e le esclusive interviste ai protagonisti. Fino al 10 giugno andrà live in app Dazn Transfer by Fabrizio Romano, nuovo programma sul calciomercato. (ANSA).