De Bruyne miglior marcatore del Napoli: col Genoa può eguagliare un record
Kevin De Bruyne, nonostante alcune critiche, nei numeri è già il protagonista di questo avvio di stagione con la maglia del Napoli. Il fuoriclasse belga ha infatti già messo a segno tre gol nelle prime cinque giornate di Serie A. Contro il Genoa, De Bruyne avrà inoltre la possibilità di entrare nella storia del club azzurro.
Con un’altra rete, infatti, eguaglierebbe giocatori come Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia, tutti autori di quattro gol nelle prime sei presenze con il Napoli nell’era dei tre punti a vittoria. Solo Edinson Cavani è riuscito a fare meglio, con cinque gol.
