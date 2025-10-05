Napoli-Genoa, Conte ha un suo trend storico da invertire

L'edizione in edicola oggi di Tuttosport scrive su Napoli-Genoa e sull'obiettivo che si è posto Antonio Conte per questo match: "Don Antonio ha posto un obiettivo chiaro prima della sosta per le Nazionali: consolidare il primato in classifica, approfittando dello scontro diretto tra Juventus e Milan per tentare una nuova fuga solitaria in vetta.

Per riuscirci il tecnico si affiderà alle certezze in mezzo al campo.

Vuole anche provare ad invertire il trend nel mese di ottobre: è il periodo - insieme a febbraio - durante il quale le sue squadre in Italia hanno la media punti più bassa pari a 1,83 a partita, frutto di 23 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte in 43 match".