Koulibaly lascia l'Arabia, Romano svela: "Libero a parametro zero, sondaggi in Serie A"
Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ora alll'Al-Hilal si libera a parametro zero. Il senegalese ha il contratto in scadenza con il club saudita, all'età di 34 anni, è pronto a tornare nel calcio che conta. Ne ha parlato sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato.
"Koulibaly è in scadenza con l'Al-Hilal. Resta un difensore importantissimo e ora si parla di un suo possibile ritorno in Italia a parametro zero. Posso già dirvi che alcuni club italiani hanno già provato ad informarsi su Koulibaly in vista dell'estate 2026. Da ciò che mi risulta, i sondaggi delle square italiane hanno ricevuto lo stesso feedback: l'Al-Hilal vuole provare a rinnovare il contratto di Koulibaly, non alle stesse cifre attuali, ma certamente a cifre più importanti di quelle che le squadre italiane potrebbero proporgli".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro