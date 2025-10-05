Koulibaly lascia l'Arabia, Romano svela: "Libero a parametro zero, sondaggi in Serie A"

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ora alll'Al-Hilal si libera a parametro zero. Il senegalese ha il contratto in scadenza con il club saudita, all'età di 34 anni, è pronto a tornare nel calcio che conta. Ne ha parlato sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato.

"Koulibaly è in scadenza con l'Al-Hilal. Resta un difensore importantissimo e ora si parla di un suo possibile ritorno in Italia a parametro zero. Posso già dirvi che alcuni club italiani hanno già provato ad informarsi su Koulibaly in vista dell'estate 2026. Da ciò che mi risulta, i sondaggi delle square italiane hanno ricevuto lo stesso feedback: l'Al-Hilal vuole provare a rinnovare il contratto di Koulibaly, non alle stesse cifre attuali, ma certamente a cifre più importanti di quelle che le squadre italiane potrebbero proporgli".