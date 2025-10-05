Prima pagina

Il Roma verso Napoli-Genoa: "Il Maradona chiede il bis"

Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Il Maradona chiede il bis". E' questo il titolo con cui Il Roma apre la sua prima pagina oggi in edicola. Dopo la vittoria in Champions, il Napoli aspetta il Genoa per rimanere in vetta e dimenticare il Milan, si legge ancora. Per il quotidiano dovrebbero essere confermati i Fab 4 a centrocampo.