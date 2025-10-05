Carrarese-Juve Stabia, l'azzurro Hasa raddoppia in ripartenza

Carrarese in vantaggio di due reti contro la Juve Stabia a 15 minuti dalla fine. In rete per i toscani Luis Hasa, centrocampista in prestito dal Napoli. Al 77' contropiede letale dei padroni di casa, palla che arriva ad Hasa che non può sbagliare a tu per tu con Confente per la rete del 2-0.

