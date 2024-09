Di Lorenzo scala la classifica all time: a Cagliari fa 236 e raggiunge Albiol

Giovanni Di Lorenzo continua a scalare la classifica di presenze all time del Napoli. Il capitano del Napoli quest'oggi a Cagliari raggiungerà le 236 presenze in maglia azzurra, staccando Gargano e Sentimenti e raggiungendo Raul Albiol al 28esimo posto. A seguire metterà nel mirino le 241 presenze di De Napoli e le 243 di Zurlini per avvicinare la Top 25 della storia azzurra.