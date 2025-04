Bonucci sogna da allenatore: "Se si accende la fiamma... Conte e Mancini punti di riferimento"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Dopo aver annunciato quasi un anno fa la fine della sua carriera da calciatore, Leonardo Bonucci si prepara "forse" a diventare allenatore: "L'idea c'è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso Uefa A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all'Under 20 e le Prime Squadre in Serie C", racconta ai microfoni di Vivo Azzurro TV l'ex difensore della nazionale ed ora assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi.

"Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l'obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale - prosegue - Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, ma se dovessi sceglierne due come punti di riferimento per un possibile futuro in panchina sarebbero Antonio Conte e Roberto Mancini. Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto". "Il calcio è il lavoro più bello del mondo... se impari a toglierti le pressioni di dosso", conclude Bonucci. (ANSA).