Sky - ADL assente a Lecce: ecco quando rientrerà dalle Maldive, in vista impegni istituzionali

Sarà carovana azzurra per la trasferta di Lecce di sabato, match fondamentale per il Napoli per restare da solo in vetta alla classifica.

A seguito della squadra non ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis, che è in vacanza alle Maldive. Rientrerà a metà della prossima settimana, per lui previsti impegni istituzionali perché si fa sul serio per quanto riguarda lo stadio Maradona e il nuovo centro sportivo. Poi verrà anche il tempo di incontrare Antonio Conte. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport, è l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno.