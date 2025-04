Sky - Lecce-Napoli, il probabile 11 di Conte: Olivera preferito a Rafa Marin

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime di formazioni in vista della sfida che attende il Napoli a Lecce: "Napoli in piena emergenza in difesa, senza Buongiorno e Juan Jesus. Dietro potrebbe essere una soluzione Olivera, c’è Rafa Marin ma la preferenza potrebbe essere per l’uruguagio che in quel ruolo ci gioca in nazionale. Anguissa ha smaltito quasi la botta presa al fianco, Raspadori ha smaltito la febbre. Sarà 4-4-2 o 4-3-3”.

