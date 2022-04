Il Napoli si porta avanti sul 3-1 a Bergamo all'80'!

© foto di ALBERTO LINGRIA

Il Napoli si porta avanti sul 3-1 a Bergamo all'80'! Lancio perfetto di Koulibaly a innescare in profondità Lozano. Il messicano punta la difesa atalantina e poi allarga per Elmas che a tu per tu con Musso è freddo e fa 3-1.