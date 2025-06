Fabiàn, sventata rapina durante festa a Parigi: due ladri arrestati in flagrante

Disavventura per Fabian Ruiz, tra i protagonisti della partita perfetta del Paris Saint-Germain, che sabato scorso ha umiliato l'Inter nella finale di Champions League. Il centrocampista ex Napoli ha però ricevuto brutte notizie poche ore dopo i meritati festeggiamenti: due minorenni sono stati arrestati lunedì dopo aver tentato di rapinare la casa situata a ovest di Parigi.

Come scrive Le Parisien, l'episodio è avvenuto due giorni fa, poco prima di mezzogiorno: l'abitazione dell'ex calciatore del Napoli è stata messa a soqquadro e i due ladri sono stati colti in flagrante. Non è il primo tentativo di furto ai danni di un giocatore del PSG: di recente era capitato anche a Willian Pacho, difensore centrale ecuadoriano vittima di un tentativo di rapina nella sua abitazione lo scorso marzo, quando non si trovava nella capitale francese perché impegnato in una partita con la sua nazionale.