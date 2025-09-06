Fiorentina-Napoli, si va verso ampliamento settore Ospiti: novità per i residenti in Campania

vedi letture

Potrebbe essere un ampliamento del settore Ospiti dello Stadio Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-Napoli, anticipo della 3ª giornata di campionato. A riferire gli aggiornamenti attraverso il proprio account X, è il giornalista di Radio Crc Marco Giordano: "Si va verso l'ampliamento del settore ospiti del Franchi per Fiorentina-Napoli.

Fino all'ultima gara interna della Viola nello scorso campionato, a causa dei lavori in corso allo stadio la capienza del settore ospiti é stata ridotta a 340 biglietti circa. Probabilmente la trasferta sarà aperta anche ai tifosi partenopei residenti in Campania purché in possesso della fidelity card del Napoli fino ad esaurimento dei biglietti per il settore ospiti. Ci sarà un attento controllo riguardo all'emissione della fidelity della Fiorentina per evitare fidelizzazioni pretestuose".