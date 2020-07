Focus TMW - Classifiche a confronto: Napoli a -18

Di seguito la classifica a confronto in Serie A dopo 29 giornate. La Juventus capolista, rispetto alla passata stagione, ha sei punti in meno, un saldo diverso rispetto a quelle delle inseguitrici: +17 Lazio, +11 Inter e +12 Atalanta.

Il Napoli con la sconfitta di ieri ha detto definitivamente addio ai sogni Champions: -18 rispetto alla passata stagione, quando chiuse il campionato al secondo posto. Male anche il Milan: -8. Di seguito il dato.

Juventus 72 (-6 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 29 giornate)

Lazio 68 (+17)

Inter 64 (+11)

Atalanta 60 (+12)

Roma 48 (+1)

Napoli 45 (-18)

Milan 43 (-8)

Hellas Verona 42 (in Serie B)

Cagliari 39 (+6)

Parma 39 (+6)

Bologna 38 (+11)

Sassuolo 37 (+5)

Torino 31 (-14)

Fiorentina 31 (-7)

Udinese 31 (+3)

Sampdoria 29 (-16)

Genoa 26 (-7)

Lecce 25 (in Serie B)

SPAL 19 (-10)

Brescia 18 (in Serie B)