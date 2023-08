FOTO - Partita speciale a Castel di Sangro: delegazione azzurra contro la Nazionale Non Vedenti

Il Napoli per il sociale contro la Nazionale Italiana Non Vedenti. Nel corso di questo secondo ritiro estivo c'è stata una partita speciale

Il Napoli per il sociale contro la Nazionale Italiana Non Vedenti. Nel corso di questo secondo ritiro estivo c'è stata una partita speciale, come comunicato dalla società: "Nel corso del ritiro di Castel Di Sangro una delegazione del SSC Napoli ha incontrato in una partitella a squadre miste la Nazionale Italiana di Calcio Non Vedenti. Un’occasione importante per ribadire l’importanza dello sport come volano di valori quali diversità e inclusione".