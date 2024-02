FOTO - "Secondi a nessuno, fuori dai cog***ni”, dura contestazione a Bari contro i De Laurentiis

E così in città sono apparsi numerosi striscioni contro i due De Laurentiis.

"Molti ci hanno accusato di non investire nei giovani, di non aver fatto il vivaio del Napoli ma questo non è vero. Avere una seconda squadra come il Bari e portarla dal fallimento sino alla soglia della Serie A e tirar fuori i vari Cheddira e Folorunsho, giocatori che sono di proprietà del Napoli, fa capire che siamo sul pezzo". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della lunga conferenza stampa di ieri a Castel Volturno aveva parlato della squadra pugliese suscitando tantissime polemiche sia da parte dell’amministrazione comunale con il sindaco Andrea De Caro che aveva chiesto rispetto, sia da parte del figlio Luigi De Laurentiis che si era dissociato dalla parole del genitore che poi aveva dovuto fare marcia indietro.

Parole di chiarimento che però non sono bastate a spegnere la contestazione nei confronti del proprietario, che da tempo è al centro delle critiche per il mercato e l’andamento del campionato. E così in città sono apparsi numerosi striscioni contro i due De Laurentiis.

“LDL servo di tuo padre”, “Filmauro presenta: padre contro figlio”, “Secondi a nessuno”, “Fuori dai coglioni”, “Noi siamo Bari” e “Andate via da Bari” questo il tono degli striscioni (come si vede nelle foto in calce).