De Bruyne-Napoli, fissate visite. Due sponsor d'eccezione per il suo arrivo

Il Corriere del Mezzogiorno, dopo le parole di De Laurentiis e la conferma ulteriore sul buon esito dell'affare, si sofferma sulla trattativa che porterà tra qualche mese Kevin De Bruyne al Napoli: "La settimana prossima sono in programma le visite mediche, al rientro dagli impegni con il Belgio. De Laurentiis ha confermato lo stato avanzato della trattativa con il campione belga ex Manchester City: ci sono due sponsor d’eccezione, i connazionali Lukaku e Mertens".

De Laurentiis ieri ha risposto a una domanda su De Bruyne: "L'operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli...".