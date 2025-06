Video ADL scatenato contro tv e telegiornali: "Non portate notizie, ma sfiga! E io mi tocco le p..."

Aurelio De Laurentiis contro le televisioni e soprattutto i telegiornali. In un'intervista concessa all'emittente abruzzese Rete 8, a margine della presentazione dei ritiri estivi che è andata in scena ieri a Palazzo Petrucci, il presidente azzurro si è espresso così, in maniera a dir poco colorita, aprendo la questione: "Quanti anni ha lei? (Al giornalista, ndr). E perché lei a 25 anni appartiene a quei rompicoglioni di televisioni stantie, vecchie, che devono sempre parlare delle cose che non funzionano e non delle cose che in Italia possono funzionare?

Se l'Italia va male è anche per colpa vostra. Quando io la sera ceno e vedo che un telegiornale della disgrazia, io mi tocco le palle. Non si può rompere i coglioni agli italiani facendo dei telegiornali pieni di cattive notizie. Voi dovete essere ottimisti, se non lo siete voi giovani ma chi ca**o deve esserlo? Facendo così portate sfiga e uno si rompe i coglioni".