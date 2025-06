McTominay, l’ex tecnico all’Academy: “Esplose e sembrava Bambi! Mourinho però..."

Dean Whitehouse, ex allenatore Academy Manchester United ha detto la sua su McTominay avendolo allenato quando era ancora un ragazzino delle giovanili dei Reds Evils: "Chiesi ai genitori della libertà lasciata al ragazzo, perché questo fa la differenza. Alcuni genitori quando i figli entrano allo United non permettono più di fare niente ai loro figli, nè nuoto né altri sport, invece Scott ha fatto tanti sport, pure basket, tutti quelli che poteva. Questo l'ha aiutato ad essere resiliente. Un giorno non mi sentivo bene, affrontavamo l'Everton in casa, lui era già un leader, un capitano, gli dissi dirigi tu i ragazzi nel riscaldamento, lo fece, poi gli dissi fai tu la formazione e la tattica e lo fece, giocammo benissimo e credo lui abbia fatto 12 gol quel giorno, in una sola partita.

Anni dopo Mourinho gli fece 5 anni di contratto, ma lo utilizzava come centrocampista davanti alla difesa, come cambio di Matic. Dentro di me dicevo 'lascialo andare in attacco, fallo andare!' Nazionale? Io sono sempre stato patriottico, gli dicevo giocherai nell'Inghilterra ed il papà diceva sempre 'no, giocherà per la Scozia!' La domanda che facevamo al papà era 'quanto pensi crescerà?', si pensava al fisico, all'epoca c'era Yaya Tourè. Ci furono studi del dott. Johnson tramite la misurazione delle ossa prevedevano un 1.79. Poi sappiamo com'è andata, 1.95, ma il papà già lo sapeva e rideva, diceva noi McTominay siamo così, tutti più di 1.90. Essendo rimasto piccolo così a lungo, quando esplose fisicamente sembrava tipo Bambi sul ghiaccio. Era come avere in campo una giraffa. Ma lui ha sempre fatto gol, sempre, vedevo la gara col Torino, fa due gol e sono saltato sul divano. Ho avuto flashback di Robson, Keane!"