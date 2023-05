FOTO - Tutte le info sulle due medaglie che celebrano lo Scudetto: da lunedì in prevendita

ono state presentate oggi alla Zecca di Stato le medaglie celebrative per il terzo Scudetto del Napoli.

Sono state presentate oggi alla Zecca di Stato le medaglie celebrative per il terzo Scudetto del Napoli. Una in oro (1.926 euro) e l'altra in argento (150 euro). Le medaglie saranno in prevendita a partire dalle 11 di lunedì 22 maggio sul portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La medaglia in argento sarà in vendita anche sul sito di Filatelia di Poste Italiane. Le medaglie potranno essere acquistate a partire dal prossimo 5 giugno presso il punto vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato “Spazio Verdi”, situato in piazza Verdi 1 a Roma, e negli uffici postali, solo per la versione in argento.