FOTO - Var spento in Inter-Verona: altro clamoroso errore e gialloblù ancora penalizzati

Proseguono le proteste in casa Verona per il 2-1 rimediato a San Siro con l'Inter, in una partita però condizionata da arbitro e VAR. L'Hellas reclama per una rete irregolare convalidata a Frattesi, ma non solo. Come si vede dall'immagine seguente, anche il rigore sbagliato nel finale da Henry andava ripetuto in quanto Sommer, portiere nerazzurro, toglie entrambi i piedi dalla linea prima della battuta del penalty.