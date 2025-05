Prima pagina Il Mattino: "Sprint azzurro: Conte teme l'euforia"

vedi letture

Scende in campo oggi a Lecce il Napoli di Antonio Conte trascinato dall'euforia dei tifosi azzurri. Il tecnico del Napoli predica però calma chiedendo ai suoi ragazzi di "restare umili", come riportato in prima pagina dall'edizione odierna de Il Mattino, che titola: "Sprint azzurro". Con le sfide di stasera che impegneranno Napoli e Inter gli azzurri potrebbero avere l'occasione di fare un altro passo avanti importante in chiave scudetto.