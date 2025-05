Prima pagina Tuttosport: "Conte per la fuga, Lautaro per il Barça"

In ballottaggio con McKennie, domani Conceicao si gioca anche il futuro. A Bologna, infatti, la Juventus dovrà fare a meno di Yldiz e Conceicao è chiamato ad accendere i bianconeri, nell'importante match che definirà ancora meglio la corsa Champions. "Chico salta l'uomo o salta... la Champions" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi proprio in riferimento all'impiego dell'attaccante portoghese nella sfida contro i felsinei.

Ha parlato di lui al quotidiano anche l'ex bianconeri Rui Barrios, dichiarando: "Come me, è piccolo ma scattante. Da trequartista avrà più possibilità di tentare il tiro e sarà decisivo per il 4^ posto". "Conte per la fuga, Lautaro per il Barça", titola in taglio basso. Napoli a Lecce per allungare sull'Inter che affronterà poi il Verona con un maxi turnover. Testa ai blaugrana con la speranza per l'argentino