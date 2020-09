FOTO - Visita del Ministro Costa a Castel di Sangro, scatti con EDL e Gattuso

Visita istituzionale a Castel di Sangro per il Napoli. Sergio Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana, ha fatto visita nel ritiro partenopeo in Abruzzo, come mostrano gli scatti che lo ritraggono in compagnia di Edoardo De Laurentiis e Rino Gattuso, foto pubblicate sui social dal club azzurro.

Graditissima visita del Ministro Costa al ritiro di Castel di Sangro.



