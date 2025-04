Fu vicino al Napoli, Conti lascia il calcio: "Troppi infortuni, non mi chiama più nessuno"

"Sono esausto". Così Andrea Conti annuncia il suo addio al calcio giocato. L'ex difensore di Atalanta, Milan e Sampdoria ha deciso di appendere al chiodo gli scarpini dopo un infortunio al ginocchio che non gli ha mai più dato pace. Il giocatore - che fu vicinissimo al Napoli prima di scegliere il Milan - ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Sono anni che combatto con infortuni e delusioni. Sono svincolato da dieci mesi e nelle ultime tre stagioni ho giocato appena nove partite. Bisogna essere consapevoli della propria situazione, io non ce la faccio più e questa sarà la mia decisione definitiva. Pian piano ho perso la speranza - ha proseguito -. Sapevo che dopo la fine del contratto con la Samp non sarebbe stato facile e ne ho avuto riscontro in questi mesi, in cui nessuno mi ha chiamato. Quindi meglio accettare che è finita e andare avanti". Il problema al ginocchio lo ha perseguitato per gran parte della sua carriera. Si può dire, forse, che sia stato il suo più grande avversario che non è riuscito a battere: "Non c’è un giorno in cui apro gli occhi e non penso al mio ginocchio. Parlo di momenti della vita, non solo mentre gioco. Un esempio? Non riesco ad abbassarmi sulle ginocchia, a piegarmi".