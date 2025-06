Prima pagina Corriere dello Sport Campania: "Ciao Darwin, il Napoli ci prova per Nunez"

"Ciao Darwin". Cosi titola il Corriere dello Sport Campania nell'edizione odierna in prima pagina. Darwin Nunez è il nuovo primo obiettivo per l'attacco del Napoli che deve essere rinforzato in maniera importante in vista della prossima Champions League. Ci sono anche altri profili interessanti nella lista come Lorenzo Lucca per il ruolo di prima punta.

Intanto si congela la pista Musah mentre si cerca di affondare sia per Juanlu che per Beukema con l'interesse per Lookman sempre vivo da parte degli azzurri. Spazio anche al Mondiale per Club: "La coppa in più". Con un montepremi di un miliardo. Di seguito la prima pagina integrale