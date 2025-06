Prima pagina Il Roma: "ADL comanda il calcio in Italia. Dopo De Bruyne altri colpi"

"ADL comanda il calcio in Italia" così questa mattina apre il quotidiano Il Roma in prima pagina. Dopo il super-colpo De Bruyne, il direttore sportivo Giovanni Manna sta trattando altri colpi come Lucca e Juanlu che sono nella lista dei possibili arrivi. C'è anche spazio per un piccolo accenno alle dichiarazioni di Antonio Conte: "Io non ho mai rifiutato la Juventus". Così ha detto il mister in una intervista a Sky per presentare il suo nuovo libro.