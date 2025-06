Prima pagina Parte il Mondiale per Club, Gazzetta dello Sport: "Divertiteci un mondo"

La Gazzetta dello Sport ha solo una richiesta per Inter e Juventus in prima pagina stamattina: "Divertiteci un mondo". Questo perché stanotte negli Stati Uniti avrà inizio il Mondiale per Club, che chiuderà poi la stagione. Si parte dall'Inter Miami di Messi contro l'Al Ahly, poi Bayern Monaco-Auckland City e lo spettacolo di PSG-Atletico Madrid. Quante stelle negli States: da Haaland a Mbappé, al via alle 2:00 (ora italiana).

Quando tocca all'Inter? Il debutto è programmato per martedì notte (ore 3 italiane) contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. "Laboratorio Chivu", titola in taglio basso a sinistra la Rosea, per spiegare come il neo tecnico nerazzurro proverà a vincere subito alla prima uscita in panchina dopo l'addio di Simone Inzaghi e la brutta batosta incassata dalla squadra in finale di Champions League.