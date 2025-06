Ufficiale EuroU21, le formazioni di Spagna-Romania: Juanlu titolare, panchina per Rafa Marin

Alle 18:00 la Spagna giocherà contro la Romania nella sfida valida per la seconda giornata del Girone A della fase finale del Campionato Europeo Under 21. Il difensore del Napoli, Rafa Marin, parte inizialmente dalla panchina. Non figura, infatti, nell’undici titolare scelto dal commissario tecnico spagnolo Santiago Denia Sánchez. Titolare, invece, Juanlu Sanchez, esterno classe 2003 del Siviglia e obiettivo di mercato del Napoli. Di seguito le scelte del ct delle Furie Rosse.